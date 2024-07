Fotalılar çok eğleniyor

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 3 Temmuz’da yoğun bir katılımla sezona başlayan tombala gecelerine yoğun ilgili oluyor. Her Çarşamba düzenlenen gecede eğlence tavan yapıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü Ajda Yardımcı, Mustafa Çavuşoğlu ve Piyanist Ali Uslu’nun sahne aldığı geceye katılan Fotalılar hem eğlendi hem de çekilişte verilen hediye, para ve çeyrek altınları kazandı. Her Çarşamba devam edecek olan tombala gecelerinde Ajda Yardımcı ve Mustafa Çavuşoğlu sahne almaya devam edecek.