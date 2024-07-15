Patron uyandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan Muhammad Zeeshan, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Nisan ayında patronun çekmecesinden 200 dolar ve 5 bin TL çalan zanlı, ilk vukuatında yakalanmadı.

Zanlı, 12 Temmuz’da yine patronunun çekmecesinden 200 dolar ve 2 bin TL çalınca bu kez yakayı ele verdi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan Muhammad Zeeshan’ın 29 Nisan 2024 tarihinde işyeri kapandıktan sonra gizlice içeriye girdiğini, kilitli durumdaki ofis odasının da penceresini hasar vermeden açtığını belirtti. Polis, ofise giren zanlının 3 gözlü komodin masasının kilitli durumdaki birinci üst çekmecesini tornavidayla açarak, 200 dolar ve 5 bin TL çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 12 Temmuz 2024 tarihinde de aynı yolla ofise girip, tornavidayla çekmeceyi açtığını, 200 dolar ve 2 bin TL çaldığını açıkladı.

Polis, olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde geldiğini ve başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada zanlının göstermesi ile olayda kullanıldığı düşünülen tornavidanın emare olarak alındığını aktardı. Polis ayrıca alınan kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirterek, soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.