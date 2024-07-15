Keyifli anlar yaşandı

11 Meşale Festivali, muhteşem dans gösterileri ve Ahmet Evan konseriyle coşkulu bir şekilde devam etti.

Festival Nev Fitness'in büyüleyici dans şovlarıyla başladı. İzleyicileri kendine hayran bırakan bu performansın ardından sahneye çıkan Dance Base, enerjik ve uyumlu koreografileriyle festivale renk kattı.

Dans gösterilerinin devamında sahne alan Nicosia Dance House, izleyicilere farklı dans stilleriyle dolu bir performans sundu. Gecenin finalinde sahneye çıkan Ahmet Evan, performansıyla izleyicileri adeta büyüledi. Gece boyunca seslendirdiği şarkılarla festival alanını dolduran binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Ahmet Evan'ın sahnedeki enerjisi ve samimiyeti, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle sahnesinin son bölümünde yer verdiği hareketli parçalar, festival katılımcılarını coşturdu.

11 Meşale Festivali, dans ve müziğin büyüsünü bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin sunduğu bu eşsiz deneyim, sanatın ve eğlencenin en güzel örneklerini bir araya getirerek herkesin beğenisini kazandı.

