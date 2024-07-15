Farklı bir çözüm olmalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “yeni bir yaklaşım ve Kıbrıs sorununun jeopolitik boyutunun daha çok öne çıkarılmasıyla kabul edilebilir bir çözüm bulunabileceğini, bunun ‘anahtarının’ da diyaloğun yeniden başlaması olduğunu” söyledi.

Hristodulidis; 15 Temmuz 1974 Yunan darbesinin ve Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümü münasebetiyle haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel demeçte “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ne biz sevdik ne de Kıbrıslı Türkler” dedi.

“Bugün oldubittilerin çok daha zor olduğu, müzakere masasına yeni konular geldiği ve mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olarak görülemeyeceği” görüşünü ortaya koydu.

“Geçen zamanın daha çok oldubitti yarattığını ve çözümün Rumlar tarafından kabul edilme olasılığını azalttığını” söyleyen Hristodulidis “inanıyorum ki yeni bir yaklaşımla ve Kıbrıs’ın jeopolitik boyutunun daha çok öne çıkarılmasıyla herkes tarafından kabul edilecek bir çözüme varabiliriz. ‘Anahtar’ diyaloğun yeniden başlamasıdır” dedi.

Hristodulidis Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesini olumlu bulduğunu belirterek bunun, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yardımcı olabileceğine inandığını söyledi “Ancak vurgulamam gerekir ki, Kıbrıs sorunu çözülmeden tam normalleşme olamaz” şeklinde konuştu

Anahtar Ankara’da

Güney Kıbrıs’ta “çözüm anahtarı Ankara’dadır” dediklerini ve bunun “doğru olduğunu” savunan Hristodulidis “Ankara bizimle doğrudan görüşmeyi reddediyor ancak Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog ve ilerleme olması kaçınılmaz olarak Kıbrıs sorununa da yardımcı olur.” ifadesini kullandı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı III. Makarios’tan söz ederken “gerçekten yanlışlar yapıldı” diyen Hristodulidis şunları kaydetti:

“O zamanki liderliğin en büyük yanlışının net hedef ve yönelişe sahip olmaması” olduğuna inandığını söyledi. Enosis'ten başladık, bağımsızlığa geçtik, sonra Enosis için çalıştık ve ardından arzu ettiğimizi yani bağımsızlığı istedik. Kıbrıs’ta federal bir yapıyı tartıştık ve bugün bu çözüm şeklini tartışıyoruz.”