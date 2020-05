Dünya'da can kaybı 281 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 145 bini aştı. Öte yandan, ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. Rusya’da son bir günde 11 bin 12 kişide daha Coronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 200 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı İngiltere'de 31 bin 855'e, İtalya'da 30 bin 560'a, Fransa'da 26 bin 380'e, İspanya'da 26 bin 621'e, İran'da ise 6 bin 640'a yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 281 bin 921 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 462 bin 516 kişi de iyileşti.

En ağır bilanço ABD’de

ABD'de yeni tip Coronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. Covid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.

Ülkede bir günde yapılan 92 bin 837 testle 3 bin 923 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 219 bin 183'e ulaştı.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560’a yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 1518 azalarak 83 bin 324'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı 219 bin 70 oldu. İyileşenlerin sayısı da dün 2 bin 155 artarak 105 bin 186’ya çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 165 daha artarak 30 bin 560’a yükseldi. Bu sayı, "9 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, dün de sürdü.

Fransa

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi. Fransa'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 artışla 210 bin 728'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 2 bin 776'sı yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 569 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 32 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 179 artarak 56 bin 217'ye ulaştı.

Rusya

Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 209 bini geçti. Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu.

Öte yandan, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,5 olurken, yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı. Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede, önceki gün179 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 143'e düştü.

Bu rakamın, 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış olması dikkati çekti. Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 621'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

İran

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640'a yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belçika

Belçika'da, virüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 485 artarak 53 bin 81'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 231 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Covid-19 görülen kişi sayısının 485 artarak 53 bin 81'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.