Türkiye’nin baskısı yok

Rum Tarım Bakanlığı’nın, Türkiye’nin baskı ve talepleri sonrasında Baf Havaalanı yerine İngiliz Ağrotur Üssü’ne konuşlandırılacakları iddia edilen iki yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama yaptığı ve konuşlandırma yeriyle ilgili senaryonun doğru olmadığını belirttiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bakanlıktan yapılan açıklamada, “RescEu” programı çerçevesinde yangın söndürme imkanlarının artırılmasına yönelik alınan bu uçaklar için hiçbir aşamada ve hiçbir AB temsilcisi tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmadığının kaydedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, yangın söndürme uçaklarının “Canadair” tipi değil, “airtractor” tipi yangın söndürme uçağı oldukları da ifade edildi.

Gazete, açıklamada, Türkiye’nin baskıları sonucu uçakların İngiliz Üsleri’ne konuşlandırılacağına dair “senaryonun” ise gerçeği yansıtmadığının vurgulandığını kaydetti.