Güneyde can kaybı 22 oldu

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan bin 393 test sonucu 6 yeni vaka tespit edilirken, bir can kaybı daha oldu. Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 73 yaşında kadın hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 898’ye yükselirken, can kaybı 22’ye yükseldi. Hastanelerde 4’ü yoğun bakımda 15 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Güneyde yapılan toplam test sayısı ise 75 bin 40 oldu.

Güneyde dün 6 yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, yine bir ölüm haberi geldi.

Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 73 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kadının başka sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden yapılan açıklamada dün bin 393 laboratuvar testi arasından 6 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Daha önce teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde toplam 228 test yapıldığı, herhangi bir pozitif duruma rastlanmadığı açıklandı.

Ayrıca Mikrobiyoloji Laboratuvarları'nda yapılan 229 testte de olumsuz bir sonuca rastlanmadığı kaydedildi.

Yurt dışından dönen kişilere yönelik 237 laboratuvar testinde olumsuz bir sonuç çıkmadığı açıklanırken, özel bir inisiyatife yönelik yapılan 232 laboratuvar testinde 2 pozitif vaka belirlendiği duyuruldu.

Ayrıca, Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrol programından ortaya çıkan 93 tanıdan 4'ünde pozitif vaka saptandığı belirtildi.

Perakendecilik ve inşaat şirketlerinde çalışanlar üzerinde yapılan 374 laboratuvar testinden hiçbir vaka tespit edilmediği kaydedildi.

Kıbrıs'ın güneyinde toplam pozitif vaka sayısı İngiliz üslerindeki 10 vaka dahil 898 olarak açıklandı.

Ayrıca, Mağusa Genel Hastanesi'nde 2'si Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu; biri Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ve üçü de Lefkoşa Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere toplam dört hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.