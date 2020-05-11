Beyin kanaması geçirdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafik kazası yapıp, aracında yolcu olarak bulunan iki kişinin yaralanmasına neden olan Mohamed Akola tutuklandı.

Zanlının kaza esnasında uyuşturucu etkisi altında olduğu düşünülürken, kan ve idrar örneği alındı.

Kazada yaralanan iki kişiden Kamilla Juhanova’nın beyin kanaması geçirdiği, hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 9 Mayıs tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Atatürk Caddesi boyunca ZMD 928 plakalı araç ile soldan ikinci şerit içerisinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip, park halinde bulunan NF 485 plakalı salon aracın arka kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpma sonucu öne doğu savrulan NF 485 plakalı aracın da önünde park halinde bırakılan RC 941 plakalı aracın arka kısmına ön vurduğunu belirtti.

Polis, kazada ZMD plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kamilla Juhanova ve Emafe Mugama’nın yaralandığını söyledi.

Kan ve idrar örneği incelenecek

Polis, yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, Emafe Mugama acil serviste Kamilla Juhanova’nın ise beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Soruşturma memuru, zanlının kaza esnasında uyuşturucu madde tesiri altında olduğuna dair şüphe bulunduğunu, bu nedenle idrar ve kan örneği alındığını, tahlil sonucunun beklendiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, yaralı olarak yoğun bakımda bulunan juhanova’nın hayati tehlikesi olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.