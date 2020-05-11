Tespit hızlanacak

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 100 bini aşarken, 80 bini aşkın ölümün gerçekleştiği pandeminin merkezi ABD’de virüsü durdurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu kapsamda Coronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen ilk antijen testine onay verdi.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dakikalar içinde sonuç üreten ve yapılması nispeten ucuz olan ilk antijen Coronavirüs (Covid-19) testinin acil kullanımına izin verdi.

San Diego merkezli Quidel Coorporation tarafından geliştirilen testler, FDA tarafından onaylanan üçüncü test tipi oldu. ABD’de daha önce ticari olarak temin edilebilen iki tip test bulunuyordu. Bunlardan ilki herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonunu (polymerase chain reaction, PCR ) kullanalan PCR testleri, ikincisi ise tükürük veya mukustak, genetik materyal, kullanarak önceki enfeksiyonları tespit eden antikor testleri...

PCR bazlı testler gibi, antijen testleri de aktif bir enfeksiyonu tespit edebiliyor, ancak corona virüsün dış yüzeyinde yer alan viral proteinleri tespit etmek için burun veya boğazdan alınan örnek kullanılıyor. Antijen, bir virüs veya bakteri gibi yabancı bir madde için bir kullanılan bir terimken; antikor, önceki bir enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından oluşturulan proteinlere deniliyor. Beyaz Saray Corona Virüs Yanıt Koordinatörü Dr. Deborah Birx, etkili antijen testi uygulamalarının, ABD’nin güvenli bir şekilde açılmasına yardım olacağını söyledi.