Devlete önemli görevler düşüyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, normalleşme süreci kriterleri ve denetimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirterek, devlete büyük görevler düştüğünü söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında konuşan Çakıcı, Covid 19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü, adının da Covid 19 sendromu olduğunu dile getirdi.

Sendromun 6 belirtisi olduğunu aktaran Çakıcı, şunları kaydetti: “Bir kere ölüm tehdidi var, tıpkı bir savaş gibi, ölüm tehdidi varsa buna psikolojik travma diyoruz. İkinci belirti, çaresizlik. Üçüncüsü kaygı, Covid-19 bizde endişe yaratıyor. Dört; temizlik ritüelleri. Virüsün ortaya çıkışıyla temizlik davranışlarımız gelişti. Sürekli ellerimizi yıkıyor, eldiven ve maske takıyoruz. Beşincisi sosyal izolasyon. Daha önce insanlara sosyalleşin çağrıları yapılırken. şimdi ise sosyal mesafeyi koruyun çağrıları yapıyoruz. Son belirti ise şüpheciliktir. Herkesten şüphelenmeye başladık. Covid 19 sendromu hiç bir rahatsızlığı olmayan insanları da etkilemeye başladı, İsmini netleştirmek için Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde anket çalışmasını da başlattık. Vakaları toplayarak bilimsel bir çalışma yapıyoruz, bunu ilerleyen günlerde meslektaşlarımızla da paylaşmak isteriz" dedi.

Hükümet önerilerimizi dikkate almadı

29 Mart'ta parti olarak 27 maddelik “Ekonomik Önlemler Paketi” açıkladıklarını kaydeden Çakıcı, hükümetin bu önemleri çok radikal bulduğu için değerlendirmeye almadığını söyledi.

Çakıcı, bankaların sadece maliyet hesabı yaparak faizlerin yeniden düzenlenip kriz döneminde kar edilmemesinin sağlanmasının insanları rahatlatacağını, her Casino’nun gelecekte mahsuplaşmak üzere bu dönem için 1 milyon dolar vermesinin de ekonominin çarklarını çevirecek önemli bir gelir olacağını ifade etti.

