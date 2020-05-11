Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), emekli Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Hava İndirme Tugay Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Eski Jandarma Genel Komutanı ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Eski Komutanlarından Kahraman Kıbrıs Gazisi E. Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.
Orgeneral Doğu için taziye mesajı
KTBK, emekli Orgeneral Doğu için taziye mesajı yayımladı
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), emekli Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Hava İndirme Tugay Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Eski Jandarma Genel Komutanı ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Eski Komutanlarından Kahraman Kıbrıs Gazisi E. Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.
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YORUMLAR
Tanrı,Rahmetler eylesin.Nurlar,Işıklar içinde olsun.