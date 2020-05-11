Orgeneral Doğu için taziye mesajı

KTBK, emekli Orgeneral Doğu için taziye mesajı yayımladı

Orgeneral Doğu için taziye mesajı
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), emekli Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın Hava İndirme Tugay Komutanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Eski Jandarma Genel Komutanı ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Eski Komutanlarından Kahraman Kıbrıs Gazisi E. Orgeneral Mehmet Adnan Doğu’nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” denildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 2 saat Önce

Tanrı,Rahmetler eylesin.Nurlar,Işıklar içinde olsun.

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