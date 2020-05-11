Ekmek mücadelesi

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle iki aydır tezgâh kuramayan pazar esnafı, satışlarını zor şartlarda devam ettiriyor. Pazar yerlerinde ve festivallerde satışlar yapan Kanlı Kuruyemiş Direktörü Faiz Kanlı, iki aydır tezgah açamadıklarını, seyyar satış yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti. Vergi ve sigorta yatırımları için işlerini devam ettirmek zorunda olduklarını ifade eden Kanlı, “Hayat mücadelesi veriyoruz” dedi. Yetkililere de seslenen Kanlı, küçük esnafa destek çıkmalarını talep etti.

Diyalog’a konuşan Kanlı şunları ifade etti; “Önceden satışlarımızı Pazar yerlerinde ve festivallerde yapıyorduk. Ancak salgın nedeniyle şu anda satış yapamıyoruz. Vergi ve sigortalarımızı ödeyebilmek için seyyar araçlarla gezip satışlar yapıyoruz. Bir şekilde hayat mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte küçük esnaf olan bizlere bir ihtiyacımız olup olmadığı sorulmadı. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Küçük esnafı ayakta tutun, çünkü onların da ülke ekonomisine büyük faydası vardır. Günde 6-7 köy geziyorum ancak insanların alım gücü çok düştüğü için işlerimiz de olumsuz yönde etkiliyor. Halk her geçen gün eriyip bitiyor. Böyle giderse çocuklarımıza hiçbir gelecek bırakamayacağız.”