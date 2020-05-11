Kuzey Kıbrıs’ta sonuçlar negatif

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 980 test yapıldığı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı. Daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere de PCR testleri yapıldığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 980 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere PCR testlerinin yapıldığını pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün Covid-19 testlerinin ülke genelinde bulunan gıda sektörü çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, bugün faaliyet göstermeye başlayacak müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapacak tüm işletmelerin çalışanlarının Covid-19 testlerinin yapıldığını kaydetti.

Pilli, bu süreçte hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımının önem arz ettiğini bir kez daha vurgulayarak tüm işletmelere kolaylıklar diledi.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 980

Dün Saptanan Pozitif Vaka: 0

Dün Taburcu Edilen Vaka: 0

Dün Kaybedilen Vaka: 0

İleri Tetkik Yapılacak Yeni Vaka Sayısı: 0

İleri Tetkikleri Sonuçlanmayan Toplam Vaka: 0

Toplam İleri Tetkik Sayısı:177

Toplam Test Sayısı: 24,044

Toplam Vaka Sayısı: 108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı: 1 (Max kapasite: 178)

Yoğun Bakım: 0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı: 103 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı: 4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş: 0

Karantina Süresi Biten: 1834