Paket servisi başlıyor

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan ülke genelindeki restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler yarından itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başlıyor.

Sadece çalışanları COVİD 19 testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan iş yerleri çalışabilecek. Hizmetler sadece “mekandan al git” ve “paket servis” şeklinde olacak. Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek.

Covid 19 mücadelesinde uyulması gereken kurallar hakkında çalışanları eğitim de alan restoran ve benzeri yerler, hükümetin açılma kararının ardından mekanlarında temizlik ve hazırlık çalışmaları yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bakanlığa başvuran herkese hızlı test yapıldığını kaydetti.

Rapor sonuçlarının Sağlık Bakanlığı’nda yoğunluk oluşmaması için Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden belediyelere gönderildiğini belirten Çaygür, EBYS sistemi olmayan belediyelere de sonuçların ilçe belediyeleri tarafından ulaştırılacağını söyledi.

Sucuoğlu: Testlerde olumsuzluk yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili TAK’a açıklama yaptı. Sucuoğlu, tahlilleri temiz çıkan çalışanların iş yerlerinin bugün açılacağını belirtti.

Sucuoğlu, şu ana kadar testlerle ilgili bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

Öte yandan, kapalı olan iş yerleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Sucuoğlu, kuaför ve berberlerin de açılmasının bugün Bakanlar Kurulu’nda konuşulabileceğini dile getirdi.

Tatar: 4 bin çalışana test yapıldı

Başbakan Ersin Tatar da bugünden itibaren restoranların ve büfelerin paket servise başlayacağını ancak otellerin paket servisi yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Tatar açıklamasında çok kısa sürede 4 bine yakın restoran çalışanına gerekli testlerin yapıldığını da belirtti.

Tatar, açılma sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğini aktardı ve “inşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz” dedi.