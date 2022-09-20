Dünya onu izledi

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth için görkemli bir cenaze töreniyle Windsor Şatosu'ndaki St. George Şapeli'nde defnedildi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için düzenlenen görkemli tören Londra'nın merkezindeki Westminster Katedrali'nde başladı. Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. O esnada Londra sokaklarında çıt çıkmadı. Saygı duruşunu, Ulusal Marş izledi. Tören, Kraliçe’ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi. Kate Middleton, Prens William ile çocukları en ön sırada, prens Harry ile Meghan Markle ise ikinci sırada törene katıldı.Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya giden on binlerce kişi gece saatlerinden itibaren geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda sıralandı. Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yaptı. Tören sırasında Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleri tabutun arkasından yürüdü. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton takip etti. İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıdı. Geçit töreni esnasında pek çok İngiliz gözyaşlarını tutamadı. Naaşı eşi Prens Philip'in yanına defnedilen Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.

Sinema salonlarında bile izlendi

Kafelerde, restoranlarda, hatta sinema salonlarında bile Kraliçe'nin cenazesi canlı olarak izlendi.

1952'den beri en büyük cenaze

İngiltere'de 1952'den beri bu büyüklükte bir cenaze töreni düzenlenmemişti. Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George için 1952 yılında bu denli görkemli bir tören yapılmıştı.