Molehiyalı protesto

Ömer KADİROĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakını Erhan Arıklı’nın Vergi Dairesi çalışanlarına yönelik sarf ettiği sözler Vergi-Sen ve daire çalışanları tarafından protesto edildi. Bakan Arıklı’nın Vergi Dairesi çalışanları için “Dairede molehiya ayıklıyorlar” demesi ve memurların işe geç gidip mesailerini erken bitirmeleri ve ehliyetler birimine yardımcı olmadıkları yönündeki iddialarını protesto eden Vergi-Sen ve daire çalışanları dün sabah daire önünde basın açıklaması yaptı. Eylemciler, Bakan Arıklı’nın kapısına molehiya bıraktı.

"Bizim ayıklayacak vaktimiz yok, siz ayıklayın"

Arıklı’nın açıklamalarına tepki gösteren Vergi-Sen, "Bizim ayıklayacak vaktimiz yok, siz ayıklayın" diyerek, eylem ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına bir demet molehiya bıraktı. Lefkoşa Vergi Dairesi önünde yapılan eylemde konuşan Vergi-Sen Genel Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Bakan Arıklı’nın sözlerini eleştirerek, “Bizi, Vergi Dairesi’ni, herkes bilir. En çok işleyen dairelerden biriyiz. Yoğunluktan kimse kafasını kaldıramamaktadır. Bakan Arıklı, Daire’ye gelip bakmadığından bunu bilmiyor” dedi.

21 kişi Ehliyet Birimi’nde aktif görev alıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nde Vergi Dairesi’ne bağlı 21 personelin aktif olarak çalıştığına dikkat çeken Kuyucuoğulları, Ehliyetler Birimi’ne bağlı çalışan sadece 17 kişi olduğunu söyledi ve “Biz, bu 21 kişiyi alırsak, Sayın Bakan ne yapacak?” diye sordu. Ehliyetler ve Motorlu Araçlar Birimi’nin 2014 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandığını ve bu dönemde çıkarılan Yasa’da 2014 yılına kadar Vergi Dairesi çalışanlarının buradaki görevlerini sürdüreceğini ve ardından dileyenlerin dairelerine geri dönebileceğinin belirtildiğini aktaran Kuyucuoğulları, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bu işin düzelemediğini söyledi.

Uzun: Kızgın değiliz, hicap duyuyoruz

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, “Biz kızgın değiliz, hicap duyuyoruz” diyerek, “İcranın başında olan bir Bakan’ın kendi personelini çıkıp şikâyet etmesinin utanç verici bir durum olduğunu” söyledi. Uzun, Vergi Dairesi personelinin çekilmesiyle, memlekette ehliyetin basılamayacağını savundu. Uzun, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı da kendilerine destek çıkmamasından dolayı eleştirdi.

KTAMS’tan Vergi-Sen’e destek

Bu arada Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bir yerde sorun varsa bu sorunu çözmenin en başta sorumlu mevkide olanların görevi olduğunu vurgulayarak, "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın çalışanları ve sendikaları suçlayarak sorumluluktan kurtulamayacağını" belirtti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın her fırsatta çalışanlara ve sendikalara saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini savunarak, "Trafik Dairesi'ne bağlı Ehliyetler Biriminin vezne işlerini, iş yükü zaten çok yoğun olan Gelir Vergi Dairesi personeline yaptırmak isteyen Arıklı’nın bunu başaramayınca çalışanların çalışmak istemediğini, işe geç gelip erken ayrıldıklarını hatta işyerinde molehiya ayıkladıklarını söyleyecek kadar seviyesizce suçlamalarda bulunduğunu, bunun sorumlusu olarak da sendikaları gösterdiğini" öne sürdü.