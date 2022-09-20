Müzik ziyafeti sundu

Dünyanın en güçlü seslerini sahnesinde ağırlayan Merit Royal Otel, Türk Pavarotti olarak anılan opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev’i misafirleriyle buluşturdu. Merit Royal & Premium Otellerinin denize nazır açık hava konser alanında gerçekleşen muhteşem gecede sahne alan Aysev, özel koreografi ve ışık gösterileri eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

‘Mutlu Aşk Şarkıları’ adını verdiği projede yer alan dünya klasiklerinden eserleri seslendiren Aysev, Timur Selçuk imzasını taşıyan İspanyol Meyhanesi şarkısını hayranlarıyla birlikte söyledi. Ünlü tenor, Kuzey Kıbrıs’ta coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Merit Royal & Premium ailesine teşekkürlerini sunan Aysev, “Güzel Kıbrıs’a 12 yaşımdan bu yana geliyorum ve hayran olduğum otel Merit Royal’dir. Merit Grubu’nun hepinizi muhteşem ağırladığından eminim’’ dedi. Misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü tenor hareketli şarkıları ile sahneden ayrıldı.

Merit Royal Otel’in eğlenceye damga vuran konserleri, 24 Eylül’de Arap dünyasının başarılı seslerinden Ali Al Deek ile devam edecek.