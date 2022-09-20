Hızlı ve ucuz bir yol

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” yatağından çıkması muhtemel doğal gazın Mısır’a taşınmasının en hızlı yolunun, deniz altı boru hattı olduğu inancının güçlendiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, ““Afrodit’ten” Mısır’a Doğal Gaz Boru Hattıyla” başlığı altında verdiği haberinde, Amerikan “Chevron” şirketinin, yataktaki doğal gazın AB’nin değerlendirilmesine alınabilmesi için en hızlı ve ucuz yolun, deniz altı boru hattıyla Mısır’a taşınması olduğu fikrini benimsediğini yazdı.

Gazete, Chevron şirketi yetkililerinin, Mısır’daki doğal gaz altyapısı sahipleriyle, “Afrodit” yatağından doğal gazın boru hattıyla taşınması konusunu görüştüğüne dair bilgiler olduğunu belirtirken “doğrulama sondajlarına göre Afrodit yatağında 4,5 trilyon ayak küp doğal gaz olduğunu” da iddia etti.

Söz konusu yatakta bir doğrulama sondajı daha yapılacağını hatırlatan gazete, yatağa ilişkin kalkınma ve üretim planının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü de vurguladı.

“Afrodit’e” 192 milyon dolarlık yatırıma onay

Öte yandan “Haravgi” gazetesi, “Afrodit” yatağının kullanımında yüzde 30 hak sahibi olan İsrail’in “NewMed” şirketinin dün yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağındaki doğrulama sondajı ve diğer masraflar için 192 milyon dolarlık bir bütçenin onaylandığını duyurduğunu yazdı.

Haberde, “Afrodit” yatağının diğer ortaklarının yüzde 35’er hisse ile “Chevron” ve “Shell” şirketleri olduğu belirtilirken, “NewMed Energy” şirketi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yataktaki doğal gaz miktarının doğrulanması için yapılması gereken sondaj ve üretim için 192 milyon dolarlık bir bütçenin onaylandığının duyurulduğu yer aldı.

