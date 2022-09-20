Pilot bölge Surlariçi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi; risk altındaki çocuk ve ergenlere yönelik yeni bir proje hayata geçiriyor.

Risk altında olan çocuk ve ergenler için önleyici ve koruyucu program oluşturulması amaçlanan proje, ilk olarak Lefkoşa Surlariçinde uygulanacak.

Bu kapsamda, Lefkoşa Surlariçi'nde Çocuk ve Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi de oluşturulacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ‘Risk Altında Bulunan Çocuklar/Ergenler için Önleyici ve Koruyucu Müdahaleler Projesi’ kapsamında ilk olarak Lefkoşa surlar içinde ikamet eden çocuk ve ergenlerle çalışma yapılmasının planlandığını söyledi.

Eğitimler 4 ana başlık altında toplanacak

Taçoy “Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Lefkoşa’da ikamet etmekte olup risk altında olan çocuk ve ergenler için önleyici ve koruyucu bir program amaçlanmıştır. İlk pilot bölge olarak Lefkoşa Surlariçi'nde ikamet eden çocuk ve ergenlerle çalışma yapılması planlanmıştır. Projenin devamında surlar içerisinde Çocuk ve Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nin açılması ve projenin diğer bölgelerde de başlatılması planlanmaktadır” dedi.

Bakan Taçoy, risk altında bulunan çocuklar ve ergenler için önleyici ve koruyucu müdahale projesi kapsamında çalışacak olan hedef kitlenin ise, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yapılan başvurular ile belirleneceğini belirtti.

Proje kapsamında verilmesi planlanan eğitimler 4 ana başlık altında toplanacak. Bunlar; Ergene Müdahale, Psikososyal Beceri Kazandırma, Aile Müdahale ve Kontrol Etme Uygulamaları olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği’ne son 3 buçuk yılda 31 bin başvuru yapıldığına ilişkin haberlere de dikkat çekerek söz konusu projenin bu bağlamada kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

31 bin çocuk hastaneye başvurdu

Taçoy “Son üç buçuk yılda 31 bin kişinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurduğu haberleri vardır. Bu proje o bağlamda da bize yardımcı olacaktır. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki psikiyatristlerle bize yapılacak başvurular ele alınıp bu merkezde değerlendirilmesi yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Bakan Taçoy, Lefkoşa Surlariçi'ndeki Ankara Sokak’ta bulunan ve Çocuk ve Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek olan binanın tadilatına bu ay içerisinde başlanacağını ve önümüzdeki ay hizmete gireceğini söyledi.

Taçoy “Bu binanın tamiratına bu ay içerisinde başlıyoruz. Bunu Sanayi Odası bizim için tadilatını ve düzenlemesini yapacak ve hizmete girecek. Burası TMT kurucularından Rıza Vuruşkan’ın evi olarak geçer ardından TMT Derneği burayı kullandı onlardan da bize geçti ve artık bunda böyle burası Çocuk ve Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak hayatını devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.

