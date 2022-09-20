Gençler artık  göç etmeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, “Güzelyurt’un göz göre göre yok olmasına seyirci kalmayacağız” dedi. Bican, göreve gelmeleri durumunda, öncelikle gençlerin Güzelyurt’tan göç etmemesi için yoğun mesai harcayacaklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, Bican, Güzelyurt Açık Pazarı ve Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Osman Bican’a, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Güzelyurt halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Güzelyurt’un yıllardır doğru politikalarla yönetilmediğini savunan Bican, gençlerin Güzelyurt’tan göç etmeye devam ettiğini ifade etti ve söz konusu durumla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.