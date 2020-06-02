Yeni vaka yok

Bakan Pilli:" Toplam 313 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Yeni vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 313  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

 2 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

 Bugün Yapılan Test Sayısı: 313

 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

 iyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.228  

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 21:08
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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