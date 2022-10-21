Ekonomik politikaları koltuğundan etti

İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss yaşadığı yönetim krizlerinin ardından istifasını duyurdu. Liz Tuss, İngiltere Kralı 3. Charles'ı istifası hakkında bilgilendirdiğini söyledi. 10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Konutu'nun önünde basın açıklaması yapan Truss dün sabah istifasını verdiğini söyledi. Altı hafta önce göreve gelen Liz Truss'ın açıkladığı ekonomi paketleri itibarının sarsılmasına neden oldu. İngiliz Sterlini rekor düzeyde değer kaybederken Truss'ın kabinesinde istifalar görüldü. Vergi paketleri açıklandığında sterlin, ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. İktidardaki Muhafakazar Parti'nin yeni lideri seçilene kadar Truss'un başbakan sıfatıyla geçiş sürecini yürütmesi bekleniyor.

Muhalefetten acil genel seçim çağrısı

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, acil genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. Starmer, yaptığı açıklamada, istifa eden Başbakan Truss’ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Partinin artık yönetme yetkisine sahip olmadığını gösterdiğini söyledi. “12 yıllık Muhafazakar Parti başarısızlığından sonra İngiliz halkı bu dönen kaos kapısından çok daha iyisini hak ediyor. Son birkaç yılda Muhafazakarlar rekor seviyede yüksek vergiler koydu, kurumlarımızı mahvetti ve bir yaşam maliyeti krizi yarattı.” diyen Starmer, Muhafazakar Partinin yaptığı hasarları onarmanın yıllar alacağını vurguladı. Starmer, krizlerin bedelini İngiliz halkının ödediğini ifade etti. Starmer, İngiliz halkının, ülkenin geleceği konusunda söz hakkına sahip olduğunun altını çizerek, “Yeni bir başlangıç için bir şansımız olmalı. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

Truss ekonomimizi mahvetti

Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey de genel seçim çağrısı yaparak, “Boris Johnson ülkemizi yüzüstü bıraktı ve Liz Truss ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladılar.” ifadesini kullandı. Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar Partili başbakana ihtiyaçları olmadığını söyleyen Davey, “Genel seçime ihtiyacımız var, Muhafazakarların iktidardan çıkmasına ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var.” dedi.

İstifaya götüren süreç

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla “vergi indirimleri” vaadini öne çıkaran Truss’ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından İngiliz hükümeti, 23 Eylül’de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükûmet, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti. Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim’de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng’i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti. Ciddi piyasa oynaklığına neden olan “hatalar” için özür dilemesine karşın Truss’un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

