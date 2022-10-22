‘Su bile vermezler’

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bırakın gücü, hükûmeti, meclisi; suyu ve elektriği bile paylaşmak istemiyorlar” dedi.

Çavuşoğlu, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsüne dair soru üzerine, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini söyledi.

"Bırakın gücü, hükûmeti, meclisi; suyu ve elektriği bile paylaşmak istemiyorlar." diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Oysa ki dini liderlerinin de söylediklerini görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bundan bağımsız olarak hamdolsun şehitlerimizin kemikleri de hiç sızlamaz çünkü Kıbrıs'ı ihya ediyoruz. Gerek ekonomisine gerek altyapısına 20 yıldan bu tarafa Kıbrıs'a yaptıklarımıza... 'Biz Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istiyoruz.' dediniz, Mersin'den sizlerin suyunu aldık Kıbrıs'a götürdük. Şimdi elektrik üzerinde de çalışıyoruz. Savunma konusunda bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktık mı? Uluslararası tanınma evet olmadı ama şimdi Avrupa Birliği içinde yeni 1-2 ülkede de inşallah yeni temsilcilikler de açılacak. Her yerde temsilciliğin açılması, pasaportunun tanıtımı konusunda da çok gayret sarf ettik. En son Cumhurbaşkanı'mız, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada bir çağrıda bulundu. Bu çağrının yerine gelmesi, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve uluslararası platformda statüler elde etmesi için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. O yüzden şehitlerimizin kemikleri sızlamaz."

Rum tarafı zaten rahatsız

Çavuşoğlu, KKTC'nin tanınması konusunda henüz daha istedikleri noktaya gelemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da biliyoruz ama Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, ihya ettik, koruduk, kolladık ana vatan, yavru vatan olarak. Kıbrıs'ta bundan rahatsız olan bazı siyasetçiler var ama olsun. Türk tarafını kastediyorum, Rum tarafı zaten rahatsız. Şunu söylemek isterim; ABD Büyükelçisi geçen gün 'Taraf tutmuyoruz.' diye bir açıklama yapsa da ABD son zamanlarda dengeyi bozdu. ABD'nin terazisi bozuldu ve Rum tarafına yönelik silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun. Biz ne yaptık? Onlar bir karar aldı biz de ilave takviyeler yaptık, yapıyoruz. Onlar karar alır, biz adım atarız.”

