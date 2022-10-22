‘Çalışmalar dursun’

Rum Dışişleri Bakanlığının, Taksim sahasındaki çalışmalar konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Çalışmaların Derhal Sonlandırılması- Taksim Stadı Konusunda Dışişleri Bakanlığından BM’ye Mektup” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının dün BM’ye gönderdiği mektupla, Ledra Palace bölgesinde, Lefkoşa ara bölge içerisinde yer alan Taksim sahasındaki çalışmalara derhal son verilmesini istediğini yazdı.

Rum Dışişleri tarafından gönderilen mektubun, Rum Yönetiminin KKTC makamları tarafından Taksim sahasında yapılan faaliyetlere razı olmadığını kayda geçirdiğini belirten gazete, Rum Dışişlerinin bu mektupla birlikte Birlemiş Milletleri; herhangi bir izin vermediği, konuyla ilgili herhangi bir anlaşma olmadığı, aynı zamanda KKTC makamlarının tek taraflı olarak yaptıkları çalışmalardan haberi olmadığı konusunda yazılı olarak da bilgilendirdiğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriyu’nun mektubun gönderilmesi konusunda Twitter’dan bir paylaşım yaptığını yazan gazete, söz konusu paylaşımında,Taksim sahasında yer alan çalışmaların derhal durdurulmasının talep edildiğini yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının mektubunun, konuyu yorumlaması istenen ve açıklamasında “ara bölgenin statüsünün değişmediğini” söyleyen UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın açıklamasına yanıt teşkil ettiğini de öne sürdü.

Politis gazetesi ise “UNFICYP’le Olan Anlaşmazlık Gizlenmiyor” başlıklı haberinde, Rum kesimi ile UNFICYP’in, ara bölgede meydana gelen şeylerle ilgili farklı yaklaşımlara sahip olduklarının artık gizlenmediği yorumunda bulundu.

Alithia ise habere “Dışişlerinin Tepkisi- Taksim Sahasındaki Çalışmaların Derhal Sona Ermesini İstiyor” başlıklarıyla yer verdi.