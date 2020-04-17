40 bin kişi gitti

Melis GÜNEL

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Coronavirüs salgınından sonra 7 Nisan tarihine kadar çalışma izinli 52 bin 760 kişiden 11 bin 282’sinin ülkeden çıktığını açıkladı. Rakamları Diyalog’la paylaşan Bakan Baybars, öğrenci izniyle ülkede bulunan 56 bin 963 kişiden 28 bin 896’sının da adadan ayrıldığını ifade etti.

“Kısa dönem ikamet izniyle ülkemizde bulunan 9 bin 207 kişiden bin 599’u da ülkeden ayrılmış durumdadır” diyen Bakan Baybars, yabancı uyruklu işçilerin ‘kaçak durumuna düşmedikleri sürece sınır dışı edilemeyeceklerini’ kaydetti.

Baybars şöyle dedi:

“Bu insanları durduk yere ülkelerine gönderemeyiz, böyle bir uygulama yapılabilmesi için ülkemizde yasal statülerinin olmaması gerekir. Yani kaçak durumuna düşmedikleri sürece sınır dışı edilemezler.”

Yabancı işçilerin ağırlıklı olarak inşaat sektöründe çalıştıklarını vurgulayan Baybars, Nijerya Büyükelçiliği’nin açıklamasına değinerek “dönmek isteyenlere yardımcı olacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 8 bin civarında Nijerya uyruklu bir nüfus olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden bir dilekçenin geldiğini ve ülkelerine dönmek isteyen Afrikalı öğrencilerin geri dönüşlerine yardım edeceklerini söyledi.

Polis, aktif çalışma yürütüyor

Baybars şöyle dedi:

“Ülkemizde bulunan öğrencilere gıda başta olmak üzere yardımlar yapmaktayız dolayısı ile nereden gelirse gelsin kendi ülkesine döndüğünde ülkemizi kötü anlatmasını istemeyiz. Bu yüzden devlet olarak elimiz hepsinin üzerinde olmak zorunda. Ülkelerine dönme onuşunda kalabalık bir talep varsa bunun içinde çalışılacaktır. Çünkü iç güvenlik sorunu burada kayıt dışı yaşamda bulunanlarla ortaya çıkabilecek bir durumdur ve bu yüzden kayıt dışı var olanlar konusunda polisimiz daha aktif bir çalışma yürütüyor.”