Kuzey Kıbrıs’ta 366 test yapıldı

KKTC’de dün 366 kişiye yapılan testler sonucu bir yeni Coronavirüs vakasına rastlanırken, 6 hasta taburcu edildi. Böylelikle toplam 106 vakadan 80’i iyileşerek taburcu edildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 21 kişinin tedavisi, sürerken dün gece tespit edilen yeni hasta tedaviye alındı.

Toplam test sayısı 5 bin 97'ye ulaşırken, Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 6 kişinin taburcu olduğu, 21 hastanın tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Toplam test sayısının 5 bin 97'ye ulaştığı açıkladı.

Bakanlık açıklamasında önceki gün İskele ve Girne’de tespit edilen vakalarla ilgili bilgiler de verdi.

İskele bölgesinde önceki gün tespit edilen ve karı koca olan iki pozitif vakadan erkek olan şahsın 28 Mart’ta Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne farklı bir nedenle yatırılarak tedavi olduğu belirtildi.

Bu süreçte eşinin yanında refakatçi olarak kaldığı kaydedildi.

Çiftin 6 Nisan’da hastaneden taburcu edildiği, erkek şahsın 13 Nisan 2020 tarihinde ameliyat olmak için yeniden Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı, operasyon öncesi yapılan tetkiklerinde kendisine Covid-19 tanısı konduğu kaydedildi.

Tanının konulmasının ardından eşine de aynı tetkikler yapıldığı ve onda da Coronavirüs saptandığı açıklandı.

Çifte, ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde PCR testi yapıldığı ve sonuçların yine pozitif çıkması üzerine karantina merkezinde tedavi altına alındıkları belirtildi.

Sağlık çalışanlarına test yapıldı

Açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan tüm çalışan ve hemşirelere de hızlı testler yapıldığı ve tümünün negatif sonuç verdiği kaydedildi.

Söz konusu hastaya yakın temasta olan çalışanlar için de ayrıca PCR testi yapıldığı, bunların da negatif sonuç verdiği belirtildi.

Ayrıca karantina merkezi olarak kullanılan Dome Otel’de yurtdışından gelen ve gözetim altında tutulan bir öğrencide de Covid-19 pozitif saptandığı ve söz konusu kişinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Öte yandan testleri pozitif çıkan çifte temasta bulunan bir kişiye dün gece PCR testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan şahıs karantinaya alındı.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 366

Yeni Vaka: 1

Toplam Test Sayısı:.............5097

Toplam Vaka Sayısı:............106 (31 Alman-1 Türkmen )

Aktif Vaka Sayısı:................22

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 43)

İyileşen Vaka Sayısı:...........80 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....951 (Güncellenmedi.)

Karantina Süresi Biten:.......706 (Güncellenmedi.)

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 10:52