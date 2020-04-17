İlaçlar adada üretildi

Rum Yönetimi, Coronavirüs’e karşı kullanılmak üzere adada üretilen ‘Klorakin’ adlı ilaçların yanı sıra koruyucu malzemeleri dün KKTC’ye gönderdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Kıbrıs Türk tarafına 2 bin adet Klorakin hapı ve 4 bin kişisel korunma malzemesinin teslim edildiği açıklandı.

Sentonas, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Mustafa Akıncı arasında sürekli gerçekleştirilen telefon görüşmesinden sonra, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının ilaç ve tıbbi koruyucu malzeme talebine olumlu yanıt verdi. 2.000 adet chloroquine hapı ve 4.000 kişisel korunma malzemesi bugün İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla Kıbrıs Türk tarafına teslim edildi” dedi.