En sert yaptırım

Avrupa Birliği, Rusya'ya ait veya Rusya kontrolündeki tüm uçaklara hava sahasını kapatıyor. Russia Today ve Sputnik de Birlik ülkelerinde yasaklanacak.

Moskova'ya karşı yeni yaptırım kararları alan Avrupa Birliği, tüm hava sahasını Rus uçakları için kapatıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçakları için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklarından havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil" açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, diğer yaptırım kararlarını da "İkincisi, Kremlin'in medya makinesini de AB'de yasaklayacağız. Devlete ait Russia Today (RT), Sputnik ve bunların yan kuruluşları, artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar. Avrupa'da zehirli ve zararlı dezenformasyonlarını yasaklamak için araçlar geliştiriyoruz" şeklinde açıkladı. AB Komisyonu Başkanı, Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'a karşı da yeni yaptırımlar geleceğine dikkat çekerek "Üçüncüsü, bu savaşın diğer saldırganı Lukaşenko rejimini de yeni bir yaptırım paketiyle en önemli sektörleri üzerinden hedef alacağız" dedi.

Bu arada Hollanda'da dün akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı. Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.

Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Son olarak Norveç, Kanada ve İspanya, Portekiz ve Makedonya da hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 10:45