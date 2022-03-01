‘Krizin tırmanması önlenecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız” dedi. Erdoğan, "Ukrayna’nın verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda yurt içindeki gelişmeler ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Ukrayna ve Rusya’ya aralarındaki sorunu diyalog yönünde çözmeleri çağrısında bulunduk.

Bu konuda arabuluculuk teklifi dair gösterdiğimiz samimiyetin şahidi bizzat Ukrayna ve Rusya liderleridir.

Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Ukrayna’nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.

İki ülke arasındaki krizin başından beri Avrupa'nın ve Amerika'nın sergilediği kararsız tutumu ve bilhassa da 24 Şubat sabahından beri takınılan dirayetsiz tavrı ibretlik bir vaka olarak kayıtlarımıza aldık. Gerçi bunlar bizim geçmişte kendi sınırlarımız tehdit altındayken zaten tecrübe ettiğimiz hususlardı. Ukrayna krizinde tekrar teyit etmiş olduk. Bu süreçte bizim için önemli olan kendi duruşumuzdur. Türkiye BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmiştir, bundan sonra da yerine getirecektir. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna’dan ne Rusya’dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.”

Son gelişmeler değerlendirildi

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi.

Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 11:04