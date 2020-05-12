Endonezya’da küçük uçak düştü

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Endonezya’da küçük uçak düştü
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Endonezya’da yayın yapan Kompas gazetesinin haberine göre, Mission Aviation Fellowship (MAF) şirketine ait ve içinde sadece kadın pilotun olduğu uçak, kalkıştan 2 dakika sonra henüz bilinmeyen nedenle bölgedeki Sentani Gölü’ne düştü.
Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilisi Norbert Tunyanan, arama çalışmalarında, ABD vatandaşı Joice Lin adlı pilotun cesedinin, gölün 13 metre derinliğinde uçağın kokpitinde bulunduğunu açıkladı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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