Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na inşa edilen yeni dersliğin açılış töreninde çocuklara seslendi. Çocuklara; “Birbirimizi çok sevin, hep dayanışma içinde olun” diyen Erhürman, çocuklara çok kitap okumalarını da öğütledi.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Eğitim Bakanlığı bürokratları, bazı belediye başkanları, yetkililer, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve bölge halkı katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, öğrenciler dans gösterisi sundu ve Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nun yeni dersliğinin açılışı protokol tarafından yapıldı.

Açılışta ilk sözü alan Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Kıymet Alioğlu, güçlü, başarılı nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, eğitime katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Birbirimizi çok sevin

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasında Şehit Mehmet Eray’ı rahmetle andı.

“Bu bölgede her yere örnek olacak bir dayanışma görüyoruz” diyen Erhürman, eğitime öncelik veren Ali Karavezirler’in şevkle çalıştığını, bunu da yalnız yapmadığını kaydetti.

Çocuklara; “Birbirimizi çok sevin, hep dayanışma içinde olun” diyen Erhürman, çocuklara çok kitap okumalarını da öğütledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Kitaplar eksilirse, öğretmenleriniz bize haber verecek, size kitap gelecek...” diye konuştu.

Dayanışmamız sonsuzdur

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime gönül verenlerle birlikte hareket edildiğinde ortaya çok güzel eserler çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ortak duygularla hareket ediyoruz. ‘Biz’ demeyi, birlikte olmayı başardık. Geleceği birlikte şekillendirmek için dayanışmamız sonsuzdur” dedi.

Çavuşoğlu, Değirmenlik bölgesindeki dayanışmanın tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diledi.

Bizi gözlerinin içi gülen çocuklar karşıladı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dünyanın en güzel sesinin, sağlıklı, neşeli ve kendini güvende hisseden çocukların sesi olduğunu belirterek, “Bugün bu sesleri duyduk. Bizi gözlerinin içi gülen çocuklar karşıladı… Görevimiz onların sesinin her zaman gür çıkmasını sağlamak” dedi.

Eksiği olan okulumuz kalmayacak

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de, “eğitime yatırım geleceğe yatırım” inancıyla çalıştıklarını kaydederek, tüm okullara eşit şekilde destek sağlama kararlılığında olduklarını belirtti.

Karavezirler, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’na 28 milyon TL civarında bir kaynak harcandığını belirtti. Okullara yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Karavezirler, “Eksiği olan okulumuz kalmayacak” dedi.



