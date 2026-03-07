Son üç temsil

Nazım Hikmet’in hayatını ve mücadelesini konu alan “Aşk İçinde Mahpushane” oyunu Lefkoşa’da son kez tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aylarca kapalı gişe sahnelenen oyun, önümüzdeki haftalarda yapılacak üç temsille izleyici karşısına çıkacak.

Yaşar Ersoy tarafından oyunlaştırılıp yönetilen “Aşk İçinde Mahpushane”, aşkın, özgürlüğün, adaletin, umudun ve direnişin iç içe geçtiği güçlü bir anlatı sunuyor. Nazım Hikmet’in yaşamından ve şiirlerinden ilham alan oyun, sanatçının mahpusluk yıllarında dahi umudunu ve direncini nasıl koruduğunu sahneye taşıyor.

Uzun süredir kapalı gişe oynayan oyun, 11 Mart, 18 Mart ve 25 Mart Çarşamba günleri son üç temsiliyle sahnelenecek. Tiyatroseverler için son fırsat olarak duyurulan gösterimler, izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel açıdan etkileyici bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor.

“Aşk İçinde Mahpushane” oyunu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde saat 20.00’de başlayacak. Oyunun biletleri www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

