Fedha ekran yüzü oldu

Kuveyt'te yapay zeka, bir medya kuruluşunun haber bültenlerinin yüzü haline gelen sanal bir spiker ile gazetecilik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kuwait News, "Fedha" adlı haber sunucusunun, yapay zekanın "yeni ve farklı içerik" üretmedeki yeteneğinin temsili olduğunu belirtti. Kuveytli bir medya kuruluşu, yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve haber bültenlerini sunması planlanan sanal bir haber spikerini tanıttı. "Fedha" adlı kadın görünümlü spiker, Kuwait News web sitesinin Twitter hesabında duyuruldu. Yapılan paylaşımda, robotun Arapça olarak "Ben Fedha, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk spikerim. Ne tür haberleri tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi duyalım." dediği duyuldu. Bununla birlikte, Kuwait News 1961 yılında Körfez bölgesinin ilk İngilizce gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Her iki yayın organının genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, Fedha’nın yapay zekanın "yeni ve farklı içerik" sunma potansiyelinin temsili olduğunu söyledi. Boftain, gelecekte Fedha'nın Kuveyt aksanını benimseyebileceğini ve haber bültenlerini sitenin 1,2 milyon takipçisi olan Twitter hesabından sunabileceğini söyledi.

Fedha adı nereden geliyor?

Boftain, "Fedha, gümüş anlamına gelen popüler, eski bir Kuveyt ismi. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik." dedi. Boftain, ayrıca sanal spikerin sarı saçları ve açık renkli gözlerinin petrol zengini ülkenin Kuveytli ve çeşitli etnik kökenlerden oluşan farklı nüfusunu yansıttığını belirterek, "Fedha herkesi temsil ediyor." diye konuştu.



"Fedha"ya eleştiriler

Öte yandan, Kuveyt, Sınır Tanımayan Gazeteciler 2022 Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke ve bölge arasında 158. sırada yer aldı. Fedha’nın Twitter’da yayınlanan 13 saniyelik videosu gazeteciler de dahil olmak üzere sosyal medyada pek çok kişi tarafından tepki yağmuruna tutuldu. Yapay zekanın küresel çapta hızla yükselişi, sağlık hizmetleri gibi alanlarda fayda vaat etmesinin yanı sıra, dezenformasyon yayma potansiyeli ile gazetecilik etiğine yönelik tehdidine ilişkin korkuları da beraberinde getirdi.

