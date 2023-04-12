İşiniz, aşınız olacak

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de Kültür Merkezi Meydanı'nda düzenlenen Millet Buluşması'nda halka hitap etti. Özellikle gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak” dedi.

Miting programında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Harun Akın, milletvekilleri, CHP'li ve İYİ Partili milletvekili adayları, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yer aldı.

Mitingde belediye başkanlarından sonra halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ayın 14'ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Beraber kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını çözeceğim. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Hiçbir anne, baba 'Çocuğumu kentteki okula göndereyim' diyerek, köyünü terk etmeyecek. Her gün en az iki, üç kez yemek yemek zorundayız. Eğer buğdayı, arpayı, gübreyi, dışardan alıyorsanız. Onların utanmaları gerekiyor. Tamamını Türkiye'de üreteceğiz. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim.

Hiçbir anne, 'Çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım' diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek. Emekliler hiç merak etmeyin. 2015 tarihinden bu yana 'Emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin' dedim. Yapmadılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda, 15 bin TL olarak banka hesaplarına yatacak. Yapamaz, diyorlar. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi mutlaka yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir olmasına izin vermeyeceğim."