Kalitesi mükemmel

Merit Park’ta faaliyet gösteren ve adından sıkça söz ettiren Kekik Meyhane, damak tadına önem verenlerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.

Kısa bir süre içerisinde kalitesini ortaya koymayı başarmış ve ziyaretçilerinin uğrak noktası haline gelmiştir.

Mutfak kültüründe sınır tanımayan Kekik Meyhane, Ortadoğu, Lübnan ve Kıbrıs geleneksel lezzetlerini bir araya getirerek harmanladığı mezeleri, ara sıcakları, enfes ana yemekleri ve tatlıları ile sizleri tadı damağınızda kalacak bir lezzet şölenine davet ediyor.

Kekik Meyhane, sadece lezzetleriyle değil muhteşem manzarasıyla da hafızalara kazınmaya devam ediyor. Mavinin tüm tonlarının kesiştiği eşsiz manzarası ile adeta cennetten bir köşeyi andırıyor.

Bu eşsiz ambiyansın yanı sıra müziğin büyülü ezgisi ve dalga seslerinin melodileri eşliğinde günün tadını çıkarabilir, özel günlerinizi daha da özel ve anlamlı kılabilirsiniz.



