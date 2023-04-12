Görkemli açılışla hizmete başladı

Güzelyurt’ta yıllardır hizmet veren İncirli Eczanesi’nin Lefkoşa’nın Kermiya bölgesindeki şubesi geçtiğimiz gün görkemli açılışla hizmete girdi. İncirli Eczanesi’nin açılış etkinliğine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının ve Gülçin İncirli’nin yakınları katıldı.

Açılış etkinliğinde konuşma yapan Gülçin İncirli, “Gönül verdiğim eczacılık kimliği kazanmamda büyük katkısı olan Güzelyurt İncirli Eczanemi mesleğimin 20. yılında Lefkoşa’ya da taşıma kararı aldım” dedi.

Gülçin İncirli, mesleğinin, hayatta en önemli şey olan sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Eczacılık mesleği bir disiplindir. Bu anlayışla görevimi yapıyorum” ifadelerini kullandı. Açılışa katılan herkese teşekkür eden Gülçin İncirli, “Burada bulunduğunuz için çok mutluyum. İyi ki varsınız” diye konuştu.