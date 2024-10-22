‘FETÖ ile mücadele sürecek’

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gülen’in ölümünü “Karanlık örgütün lideri ölmüştür” diyerek açıkladı. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir." ifadelerini kullandı.
FETÖ elebaşı hayatını kaybetti
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.
AA muhabirinin Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.
AA'nın hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.
AA'nın görüntülediği 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.
Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.
Fidan: Karanlık örgütün lideriydi
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." dedi.
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullandı.
Bu ölüm haberinin kendilerini hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyeceğini söyleyen Fidan, "Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür." dedi.
Bakan Fidan şunları kaydetti:
"Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."
Tunç: Mücadelemiz devam edecek
Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir." ifadesini kullandı.
RECEP Tayip Erdoğan "Ne istedin de vermedik Hocaefendi. Dön artık memlekete çok özledik".
Tayip Erdoğandan Gülenden başka birini özlediğini duydunuz mu? Yine RTE' den bundan başka birine verdiklerini övüne övüne söylediğini duydunuz mu?
Gülen RTE tiyatrolarının bir numaralı oyuncusudur.
Hakan Fidan güya darbe döneminin MİT müsteşarı. O darbe gerçek olsa Hulûsu Akar ve sen anında görevden alınmalı idin. İkiniz de terfi edip Bakan oldunuz. Kesinlikle oyunun içinde görev aldığınızdan.