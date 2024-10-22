DİSİ ilk sırada

Politis gazetesinin, “RetailZoom” isimli şirkete 14-16 Ekim döneminde Güney Kıbrıs genelinde yaptırdığı anketin ikinci bölümü dün yayımlandı.

Anketin dünkü bölümünde “2026 milletvekilliği seçimlerde hangi partiye oy verirsiniz” sorusu karşısında, DİSİ yüzde 19; Odisseas Mihailidis’in görevden alınan sayıştay başkanının "kurması muhtemel" parti yüzde 17; VOLT yüzde 12; AKEL yüzde 9; ELAM yüzde 8; DİKO yüzde 3; DİPA ve EDEK yüzde 1; Ekologlar yüzde 2; "olası yeni bir parti" yüzde 6; Hayvan partisi yüzde 1; diğer partiler yüzde 1; oy kullanmayacağım yüzde 6; bilmiyorum/yanıt yok ise yüzde 13 şeklinde yanıtlar verildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluşundan itibaren ülkenin sahip olduğu en dürüst başkan kimdir sorusuna ise şu yanıtlar verildi: “Glafkos Klerides yüzde 52; Yorgos Vasiliu yüzde 20; Tassos Papadopulos yüzde 10; Dimitris Hristofyas yüzde 10; 3’üncü Makarios yüzde 5; Spiros Kiprianu yüzde 2; Nikos Anastasiadis yüzde 1”.

“2028 yılındaki başkanlık seçimleri için hangisinin daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz” sorusuna karşılık “Odisseas Mihailidis (eski sayıştay başkanı) yüzde 40; Fedon Fedonas yüzde 38; Averof Neofitu yüzde 32; Andreas Mavoyannis yüzde 31; İrini Haralambidu yüzde 24; Annita Dimitriu yüzde 19; Konstantinu Yoannu yüzde 18; Nikos Hristodulidis yüzde 14; Stefanos Stefanu yüzde 10; Hristos Hristu yüzde 9; Konstantinos Yorgacis yüzde 7; Nikolas Papadopulos yüzde 6; bunlardan hiç biri ise yüzde 12” yanıtları verildi.

Dünyadaki gelişmelerle ilgili soru kapsamında Orta Doğu’daki kriz sizi ne kadar endişelendiriyor sorusuna yüzde 56’sı çok fazla (endişelendiriyor); yüzde 30’u çok; yüzde 10’u orta derecede; yüzde 3’ü az; yüzde 1’i ise bilmiyorum/yanıt yok yanıtını verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 09:36