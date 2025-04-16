İmamoğlu ifade verecek

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.

Şüpheliler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Bugüne kadar 21 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınan soruşturmada tanık beyanlarında geçen kişilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) gelen raporun dava dosyasına girmesinin ardından tanık beyanları, MASAK raporu, SGK kayıtları, tapu kayıtları ve ilgili evraklar dikkate alınarak 86 şüphelinin ifadelerinin alınmasına geçildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan'ın ifade verdiği öğrenildi.

Savcılığın şüpheli listesinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı parti yöneticileri ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da bulunuyor.

