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Anlamlı katkı

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği konserin tüm geliri Engelsiz Yaşam Evine bağışlanacak

Anlamlı katkı
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Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Engelsiz Yaşam Evi yararına konser düzenledi.
Kulüp’ten verilen bilgiye göre,  Bellapais Manastırı'nda yer alan gecede tenor Levent Gündüz ve piyanist Metin Kiper sahne aldı.
Gecede  Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü bünyesinde kurulan çok sesli kadınlar korosu da sahne aldı.  Koro, iki eserde sanatçılara eşlik etti.
Etkinlikten elde edilen tüm gelir Engelsiz Yaşam Evi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.
 

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