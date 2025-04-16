Sanat dolu bir gün yaşandı

Girne Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Ramadan Cemil Meydanı’nda etkinlik düzenledi.

Etkinlik, sanatseverlerin yoğun katılımıyla coşkulu şekilde gerçekleşti.

Sabah saat 10.00’da Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan etkinlik, 15.00’e kadar sürdü.

Etkinlikte ebru sanatı, seramik atölyesi, linol baskı çalışmaları, geri dönüşüm projeleri ve hareket-ritim atölyeleri büyük ilgi gördü. Bölge okullarından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde atölyelere katılarak yaratıcı çalışmalara imza attı.

Özellikle seramik atölyesi, hem çocuklardan hem yetişkinlerden büyük beğeni topladı. Huzurevinde kalan yaşlı bireyler de etkinliğe katılarak sanatla iç içe bir gün geçirdi. Vatandaşlar ise hem sergilenen eserleri inceleme hem de kendi eserlerini yaratma fırsatı buldu.

Girne Belediyesi 23 Nisan’da çocuk şenliği düzenleyecek

Bu arada Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de çocuk şenliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek ve 19.00’da kadar devam edecek etkinlikte; palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, müzikli eğlenceler ve çeşitli stantlar yer alacak.

Ücretsiz dondurma ve balon dağıtımı yapılacak etkinlikte, yüz boyama aktiviteleri ile çocuklara neşeli anlar yaşatılacak.

Ebru, linol baskı ve seramik atölyeleri ile çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, hareket ve ritim atölyesiyle enerjilerini eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecekler.



