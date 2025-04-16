Görev Şahali’nin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Erkut Şahali seçildi. Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli’nin ise Parti Sözcüsü olmasına karar verdi.

CTP Parti Meclisi dün akşam CTP Genel Merkezi’nde toplandı. Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi. Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarıştı.

İki turda Erkut Şahali 30, Sıla Usar İncirli 25, Asım Akansoy ise 24 oy aldı.

Daha sonra ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Erkut Şahali 40 oy, Sıla Usar İncirli ise 39 oy aldı.

Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli'nin parti sözcüsü olmasına karar verdi.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve PM üyeleri yine oy kullandı.

MYK’ya giren isimler

Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler ise şu şekilde:

Genel Başkan: Tufan Erhürman

Genel Sekreter: Erkut Şahali

Kadın Örgütü Başkanı: Doğuş Derya (Doğal Üye)

Gençlik Örgütü Başkanı: İsmail Barbaros (Doğal Üye)

Ali Karavezirler

Bilen Sayılı

Fazilet Özdenefe

Feriha Tel

Fikri Toros

Filiz Besim

Mehmet Kale Kişi

Muhittin Tolga Özsağlam

Ürün Solyalı

CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.

