Sahipleri iade istemedi

Meclis’te dün ülkeye ithal edilen ve devlet tarafından el konulan 61 araç konusu tartışıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı (CTP) Tufan Erhürman, devlet tarafından el konulan 61 aracın kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne verilen 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldığını, iade talep edilmeyeceği için bu araçlarla ilgili işlem başlatıldığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda devlet tarafından el konulan ithal araçlar konusu tartışılmaya devam etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, devlet tarafından el konulan 61 aracın kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

“Devlet burada suç işler duruma düşüyor. Bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilmeli” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Çalıntı bir araç var. Mahkemeye bildirildi. Mahkemedeki aşama henüz tamamlanmadı. İthalatçının bunu bilerek yapıp yapmadığı, suçlu olup olmadığı tespit edilmedi. Devletin bu araçların Resmi Hizmet Araç olarak kullanmasına yetki veren bir mevzuat yok. Ve İngiliz yetkililer tarafından çalıntı olduğu resmi olarak bildirilmiş olmasına rağmen bu araçlar kullanıyor… ”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “devletin itibarı” açıklamasını eleştiren Tufan Erhürman, “Başka memleketin ‘hırsızlıktır’ dediği malı kullanmak itibarsızlıktır” diye konuştu.

Berova: Mekanizma kurduk

Erhürman’a yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne verilen 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldığını, iade talep edilmeyeceği için bu araçlarla ilgili işlem başlatıldığını söyledi.

Berova, "Bir mekanizma kurduk, bu sayede ülkeye getirilen çalıntı araçların sayısında ciddi azalma oldu" dedi.

Berova, Kuzey Kıbrıs’a ithal edilen ikinci el araçların 3 yıl kadar önce adaya ithal olarak geldiğini, devlet tarafından o dönem içerisinde fark edilmeyerek gümrüklendirilip, ruhsatlandırıldığını ve kullanılmaya başlandığını söyledi.

Güney Kıbrıs’a geçen bu araç sahiplerinin orada fark edildiğini ve bu nedenle araçlara el konduğunu dile getiren Berova, bazı vatandaşların nedenle mağdur olduğunu vurguladı.

Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve İngiltere’deki yetkili kişilerle temas kurduklarını, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirilen temaslar sonucunda bir tespit çalışması yapıldığını ifade eden Berova, bu çalışma sonucu bir mekanizma kurulduğunu anlattı.

Konuyla ilgili savcılıktan da bilgi aldıklarını kaydeden Berova, “Çalınan araçların asıl sahibi olan kişilerin talebi olur burada müracaat ederlerse araçları kendilerine iade edeceğimizi bildirdik” şeklinde konuştu.



