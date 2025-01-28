Düşmana boyun eğilmedi

Kıbrıs Türk halkının, İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler için dün Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Anma töreni saat 09.30’da saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile eşliğine bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Şehitler için akşam namazı ve yatsı namazı arasında Yenişehir Şehitler Camiinde mevlit okutulacak.

Lefkoşa Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi

Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde, "27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 67’nci yıl dönümü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde; anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile siyasi parti, dernek, kurum, kuruluşlar ile muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Tatar: 67 yıl sonra onları unutmadık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 67 yıl önce bu topraklarda geleceği ve ayrı bir halk olarak yaşayabilmesi için İngiliz Sömürge İdaresine karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Öğrencilerin o yıllarda meydanlarda baskıcı sömürge idaresine karşı başlattıkları hareketin ada geneline yayıldığını anımsatan Tatar, “67 yıl sonra onları unutmadık. Tüm şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.” diye konuştu.

Tatar, 27-28 Ocak 1958'de verilen mücadelede şehit düşenleri saygıyla andıklarını belirtti.

Tatar, 5’inci Cumhurbaşkanı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek bu yeni siyaseti sürdürdüklerini belirtti.

Benan: Yürüyüş, kanlı savaşa çevrildi

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında, 67 yıl önce bugünün sömürge yönetiminin tek taraflı idaresini protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşün İngiliz yönetimi idarecileri tarafından kanlı bir savaşa çevrildiğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün kadını, genci ve yaşlısıyla bu adada, insanca yaşam hakkı elde etmek için, "Ya Taksim, Ya Ölüm" dediğini anımsatan Benan, “İngiliz emperyalizmine, EOKA saldırılarına ve Enosis'e karşı sokaklara döküldüğümüz günün 67'nci yıldönümünde haklarımız uğruna seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizin manevi değerleri huzurunda saygıyla eğilmeyi milli bir görev sayıyoruz.” dedi.

Benan, Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin EOKA adının boyalarla okul duvarlarına yazılmasını protesto etmek amacıyla, önce okulun bahçesinde toplandıklarını ve sokaklara döküldüklerini ancak gösterilerin sonunda bir İngiliz askeri aracının kalabalığın içine dalması sonucunda dört Türkün ezildiğini ve Şerife Mehmet isimli kadının olay yerinde can verdiğini hatırlattı. Ayrıca yaralı bir Türkü hastaneye taşıyan araca İngiliz askerlerinin ateş açtığını da belirten Benan, arabada bulunanların şehit olduğunu anlattı.

Benan, Kıbrıs Türk halkının tüm olumsuzluklara rağmen düşmana boyun eğmediğini, Kıbrıs'ta var olduğunu tüm dünyaya yiğitçe kanıtladığını dile getirdi.

Kıbrıs'ta yeterince acının yaşandığını da aktaran Benan, geçmişten ders çıkartılarak geleceği sağlam temeller üzerinde kurmanın yollarının hep birlikte araması gerektiğini kaydetti.

