Fransa’da halk ayaklandı

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı birçok sektör, 9. kez ülke genelinde kitlesel greve gitti.

Fransız basınındaki haberlere göre, enerji, ulaşım ve eğitim dahi çok sayıda sektör çalışanı, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto ediyor.

Temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşurken, ulaşım sektörü çalışanlarının grevi tren ve otobüs seferlerinde büyük aksaklıklara yol açmaya başladı.

Diğer yandan ülkenin TottalEnergies'ye bağlı Normandiya başta olmak üzere birçok rafinerisinde devam eden grevler nedeniyle ülke genelindeki akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

Ülke genelinde 40 bölgede benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 15'i "akaryakıt kıtlığı" nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birçok bölgede istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Havaalanı kapatıldı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, Paris Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı'nın girişini kapattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu düzenleniyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolu saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı.

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre'deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı.

Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50'si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40'tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti.

Ayrıca grevler kapsamında Paris'teki müzeler ziyarete kapatıldı.

Diğer yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris'teki Orly Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi.

Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması

