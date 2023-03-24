Ana gündem müzakereler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de yaptığı görüşmeler sırasında, hem Türkiye'nin gidişatına doğru hareket edebilecek, hem de Kıbrıs sorununa yardımcı olabilecek bir AB temsilcisinin özellikleri ve profilini ortaya koyduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Onlara AB Temsilcisinin Profilini Verdi” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın huzurunda, AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair önerisini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, Avrupalı yetkililerin konuya yaklaşımının olumlu olduğunu ve Rum kesiminin Brüksel’in yanıtını beklemekte olduğunu da ifade etti.

Gazete iç sayfadan “Açılımlara Yanıt Bekleniyor- Hristodulidis’in AB-Türkiye-Kıbrıs Sorunu İlişkileriyle İlgili Olumlu Gündemi Avrupa Liderliği Tarafından Yapıcı Bir Şekilde Karşılandı” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde ise, Hristodulidis’in dün AB’nin üç kurumunun başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde görüldüğü üzere, Rum kesiminin olumlu bir gündem içerisinde Avrupa-Türk meseleleri ve Kıbrıs sorunu eksenindeki açılımlarının, Brüksel’de gözden kaçan bir şey olmadığına işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın Hristodulidis’in Michel, von der Leyen ve Metsola’yla görüşmelerinden elde ettiği şeyin, Rum kesiminin AB’nin Kıbrıs sorunundaki rolüne ve müzakerelerin yeniden başlamasına katkısına nasıl baktığına dair olumlu yaklaşımı olduğunu yazan gazete, önemli olan ve Rum kesiminin de işaret ettiği şeyin, AB’nin Lefkoşa Rum kesiminin açılımlarına nasıl karşılık vereceği ve Kıbrıs sorunundaki çabaya yardımcı olmak için nasıl hareket edeceği olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsolay’la görüşmesinde “gerçekten Avrupa Birliği'nin Türk tarafını masaya geri getirme konusunda katalizör rol oynayabileceğine ve 2017 yılında Crans Montana’da kaldıkları noktadan, müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandığını da iletti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in Brüksel’deki temasları sırasında, AB’nin Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlamasına nasıl yardımcı olabileceğini tartışmanın haricinde, somut bir isme atıfta bulunmadan, tüm çabaya yardımcı olabilecek bir AB siyasi yetkilisinin özellikleri ile profilini ele aldığını da belirtti.