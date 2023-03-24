4.5G geliyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek görüş alış-verişinde bulundu. Küçüközdemir, ziyaret sırasında 4.5 G konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve bu çalışmaların yakında tamamlanacağını söyledi.

Diyalog Gazetesi ve TV 2020’nin başarılı yayınlarına değinen Küçüközdemir şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz ile açık iletişim yapan her türlü eleştiriye açık olup kendimizi iyileştirmeye çalışan ve ülke için iyi şeyler yapmaya çalışan bir şirket olarak sizlerin katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Turkcell olarak teknolojinin gelişmesi ve adanın çok daha iyi bir yere gitmesi için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Özellikle bu yıl 4,5 G’yi Turkcell olarak ülkemize kazandıracağız. Bununla ilgili çok yoğun gayretler içerisindeyiz.”

“Dünyada sayılı 3G ülkelerinden bir tanesi kaldık. 3G bugün Cibuti’de, Güney Kore’de bir de bizde var” diyen Küçüközdemir şöyle devam etti:

“Ben ümit ediyorum ki; 4,5G ile birlikte ülkede birçok alanda çok iyileşme olacak. Teknoloji ülkelerin gayrı safı milli hasılasını etkiliyor. Burası turizm, yükseköğretim ülkesidir ve hem bu alanda hem de basın alanı gibi birçok alanda teknoloji etkili oluyor. Çok daha iyi işlerin yapılması için sizlerin de desteği ile projelerimizi hayata geçireceğiz.”

Akar: Çok geç kaldık

Diyalog Medya Genel yayın Yönetmeni Reşat Akar ise, haberleşme teknolojisinde çok geri kalındığını belirterek şunları söyledi:

“Bizlerin de teknolojiden yana büyük şikâyetleri vardır. 10 yıl önce yeni yatırımlar yaptık ve bu bağlamda HD sistem kurup 3G cihazları aldık. Amacımız Kıbrıs’ın alışık olduğunun dışında bir yayıncılık yapmaktı. 3G’yi kullanmak istediğimizde ise hiçbir yerde çekmediğini görüyoruz. Şu anda bizim 3G cihazlarımız atıl vaziyettedir. Dolayısı ile bizler de eskimiş çürümüş teknolojiden yana şikâyetçiyiz. Kuzey Kıbrıs’ın en geri kalmış ülkeler ile aynı statüde olması çok garip bir durumdur. Güney Kıbrıs’ta iki yıl önce 5 G’ye geçildi ve biz bugün 4,5 G’yi tartışıyoruz. Başarılmasını diliyorum.”



