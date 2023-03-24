Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “AKSA’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yaptı. El-Sen, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi beklenen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi ve Kıb-Tek’e yeni santral yatırımları için ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemi hayata geçireceği uyarısında bulundu.

Dün tüm bölgelerde uyarı grevi yapan El-Sen yetkilileri ve üyeleri, saat 09.00’da Kıb-Tek Merkez binası önünde toplanarak Meclis önüne yürüdü. El-Sen üyeleri Meclis önünde “Alım garantili anlaşmalara hayır” yazılı pankart açtı; “Bu kurumu size yedirmeyiz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, kurumumuza sahip çıkıyoruz”, “Arıklı elini yakamızdan çek”, "Kıb-Tek özelleştirilemez”, “Son kale Kıb-Tek, yaşatma savaşımız bitmeyecek”, “Evine dön AKSA", “Sattırmayacağız” yazılı dövizler taşıdı.

Bazı CTP milletvekilleri ile Sendikal Platform yetkililerinin de destek verdiği eylemde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan konuşma yaptı, El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu basın bildirisini okudu.

