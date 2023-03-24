24 yaşında veda etti

Abdullah SUİÇMEZ

Girne'ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Adem Kocabaş hayatını,4 kişi yaralandı.

Kaza, Aliye İnanoğlu’nun kullandığı araç ile karşı şeride geçmesi ve karşı yönde gelen Erdem Hondurlu yönetimindeki araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu Adem Kocabaş hayatını kaybederken, Aliye İnanoğlu, Süleyman Kocabaş, İbrahim Kaynarca, Erdem Hondurlu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün gece saat 21.25 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyreden Aliye İnanoğlu, Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçti.

Sürücü bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Adem Kocabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.