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Keyifli bir gün oldu

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine düzenlenen etkinlikle güzel anlar yaşadı

Keyifli bir gün oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte oyunlar oynandı, boyama çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin büyük bir keyif aldığı etkinliğin DAÜ Öğrenci Kulüpleri Birimi organizasyonu ile DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün katkılarıyla yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 11:47
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